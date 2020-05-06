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Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

Antalya’da bir sürücü otomobilini park edeceği esnada fren yerine gaza basınca, duvara girdi.

Antalya'da bir sürücü otomobilini park edeceği esnada fren yerine gaza basınca, duvara girdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesinde meydana geldi. Yeni sürüş denemelerine başlayan kadın sürücü kısa şehir turunun ardından evinin olduğu sokağa geldi. Sokağına gelen sürücü, park etmek için evinin önündeki otoparka dönüş yaptı. Bu sırada paniğe kaplan sürücü fren yerine gaza basınca apartmanın duvarına çarptı. Otomobilin ön bölümü hurdaya dönerken aracın hava yastıkları açıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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