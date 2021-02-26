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Fren yerine gaza basınca trafik lambasını devirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, trafik lambasına çarparak devirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, trafik lambasına çarparak devirdi.


Edinilen bilgiye göre Yapay Şelale istikametinden gelip, kavşaktan Antalya Caddesi'ne dönmekte olan Mustafa Arslan'ın kullandığı 14 KR 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak trafik lambasına çarptı. Trafik lambası devrilirken araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Araç sürücüsü kavşaktan dönerken fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını, aracın refüje çıkarak trafik lambasına çarptığını söyledi.

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