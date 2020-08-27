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Freni patlayan kamyondan atladı, feci şekilde can verdi

Antalya’nın Akseki ilçesinde freni patlayan kamyonda yolcu olarak bulunan bir kişi, yola atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak arkadan gelen iki aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde freni patlayan kamyonda yolcu olarak bulunan bir kişi, yola atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak arkadan gelen iki aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Bir süre sonra kayalıklara çarparak devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa İpek'in kullandığı 07 NNP 72 plakalı domates yüklü kamyonun, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde freni patladı. Bu sırada kamyonda yolcu olarak bulunan Zafer Coşkun kamyondan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Yola düşen Coşkun'un üzerinden iddiaya göre arkadan gelen kamyonet ve ticari araç geçti. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.


Kayalıklara çarptıktan sonra devrilen kamyonun sürücüsü Mustafa İpek ise yaralı olarak kamyondan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili kamyonet ve ticari araç şoförü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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