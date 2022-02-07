İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FT Antalyaspor, 8 haftadır 3 puana hasret

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş’tan aldığı 1 puana sevinirken 3 puan hasretini 8 maça çıkardı.

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'tan aldığı 1 puana sevinirken 3 puan hasretini 8 maça çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Puanını 25'e yükselten kırmızı-beyazlılar 17. sırada kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Öte yandan güney ekibinin ligde galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı. Antalyaspor en son 16. haftada sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti. Ardından oynadığı 8 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Konyaspor'a 1-0, Galatasaray'a 2-0, Göztepe'ye 4-0, Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Akrepler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 1-1, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.


Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında 13 Şubat Cumartesi günü karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.