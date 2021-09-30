FT Antalyaspor, Adana Demirspor'a hazır

Kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal gözetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Pas oyunu ile devam eden antrenman Adana Demirspor maçının taktiksel çalışması ile sona erdi.

Antrenmanı, yöneticilerden Aytaç Altay, Emrah Çelik ve Emin Şaşıoğlu da izledi. Antalyaspor'un antrenmanı sonrasında Andrea Poli ile Melih Enes Uygun için doğum günü kutlaması yapıldı. Son iki haftayı yenilgisiz kapatan kırmızı beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşmasından da galip gelerek üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında FT Antalyaspor, sahasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay hakem üçlüsü yönetecek. Zorlu karşılaşma öncesi Antalyaspor'da iki eksik bulunuyor.