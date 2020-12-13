FT Antalyaspor ile DG Sivaspor 32. randevuda

Süper Lig'in 12. haftasında FT Antalyaspor ile DG Sivasspor tarihlerinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin geride kalan 31 mücadelesinde Sivasspor'un 13, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken, 8 maç ise berabere tamamlandı.

Süper Lig'in 12. haftasında FT Antalyaspor, pazartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak hakem üçlüsü yönetecek. 7 maç aradan sonra Ankaragücü karşısında alınan 3 puanın sevinci yaşanan kırmızı beyazlılarda, zorlu Sivasspor deplasmanında, Hakan Özmert, Veysel Sarı,Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Drole, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Fredy'nin durumunun ise maç günü belli olacağı belirtildi.

“32. kez karşılaşacaklar”

İki ekip bundan önce tarihlerinde 31 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 13'ünü DG Sivaspor, 10'unu FT Antalyaspor kazanırken, 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezon iki takım arasındaki karşılaşmalarından birini DG Sivaspor 2-1, ikinci maçı ise Antalyaspor 1-0 kazandı. Türkiye Kupası'ndaki maçlarda 1-1 ve 0-0'lık skorlarla sona erdi.