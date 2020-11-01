FT Antalyaspor ile Fenerbahçe 56. kez karşı karşıya

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya'da karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 55 mücadelede Fenerbahçe 35, Antalyaspor ise 9 galibiyet aldı. 11 maç beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek. Ligde FT Antalyaspor 8 puanla 8. sırada. Fenerbahçe ise 14 puanla 2. sırada yer alıyor.

Öte yandan Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48, toplamda ise 55 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 55 maçta rakibine karşı 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Fenerbahçe ile sahasında 27 kez karşılaşan Antalyaspor, 6 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 12 maçta ise rakibine kaybetti.

Zorlu karşılaşma öncesinde Antalyaspor'da kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton, sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek.