FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Kırmızı-beyazlılar, ayrıca geride kalan 26 haftada 12 kez ile ligin en fazla berabere kalan takımı oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak, puanını 33'e yükseltti. Ligde 9. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupa'sıyla birlikte yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 10 maçında, 3 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 26 haftada ise beraberlik sayısını 12'ye yükselterek, ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Güney ekibi ligde, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, DG Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar, ligdeki son dört maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılar yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ettirmiş ve deplasmanda DG Sivaspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.