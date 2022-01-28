FT Antalyaspor'da Beşiktaş mesaisi çift antrenmanla devam etti

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürdü. Yeni transfer N'dao'da ilk antrenmanına çıktı.

Lige verilen arada çalışmalarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam eden FT Antalyaspor, günü çift idmanla tamamladı. Süper Toto Süper Lig'in 24. Haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Günün ilk antrenmanına salonda başlayan kırmızı beyazlılar daha sonra sahada çalıştı. Nuri Şahin idaresindeki akşam antrenmanı da koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma yarı sahada taktiksel ağırlıklı çalışma ile sona erdi. Antrenmanda yeni transfer N'dao'da yer aldı.