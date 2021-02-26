FT Antalyaspor'da hedef yeni yönetime 'hoş geldin' galibiyeti

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Medipol Başakşehir karşısında yenilmezlik serilerine devam edeceklerini ve takımın yeni yönetime galibiyetle 'Hoş geldin' diyeceklerine inandığını bildirdi.

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, ilk yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda herkesin görüşünü bildirdiğini ve kendisinin de bunları titizlikle dinlediğini aktaran Yılmaz, "Yıllardır Antalyaspor'da görev dağılımı ile ilgili 7-8 tane bölüm varmış. Diğer kulüpleri de araştırdım, bu durum Türkiye'de nasıl, Avrupa'da nasıl diye. Bu görev dağılımlarını 14'e çıkardım. İlgili arkadaşların hepsine, 'hangi görevlerde yer alır ve faydalı olursunuz' diye sordum ve görüşlerini aldım. Onlar da bütün inisiyatifi bana bıraktılar. Bir yerde 1, bir yerde 8 kişi var talipli. Ona göre bir düzenleme yapıp, pazartesi yada salı günü bir duyuru yapacağız.”diye konuştu.

"Ersun Yanal'a tam güven"

Teknik direktörleri Ersun Yanal'ın Türkiye'nin en değerli hocalarından biri olduğunun altını çizen Yılmaz, "Hocamızdan memnumuz ve kendisine olan güvenimiz de tamdır. Ersun Yanal, yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla tanıştı. Hocamızın, teknik heyet ve futbolcuların yönetim kurulundaki çeşitliliği gördükten sonra heyecanının daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Sportif tarafta değişiklik yok"

Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül'ün bir istifa süreci olduğuna değinen Yılmaz, "Böyle bir kararlılığı var. Ben kendisine çok söyledim ama o istifa etti. Orada bir yapılanma oluşuncaya kadar da bizimle çalışmaya devam edecek. Onunla alakalı bir düşüncemiz var ve araştırma yapıyoruz. Sportif tarafla alakalı sosyal medyada eski kalecimizle alakalı bazı dolaşan haberler var. Ben arkadaşımızı hiç tanımıyorum, Antalyaspor eski kalecisi olduğunu biliyorum. Böyle bir görüşme kesinlikle söz konusu değil, sportif tarafla ilgili böyle bir düşüncemiz de yok" dedi.

"Galibiyet hedefi"

Medipol Başakşehir maçını da değerlendiren Yılmaz, "3 puan alarak yenilmezlik serimizi kupayla birlikte 13 maça çıkarırız. Başarımızı 3 puanla taçlandırmış oluruz. Buna inancımız tam. Bugün bunu hocamız ve futbolcularımıza da söyledim. Yeni yönetimimize de bir ‘hoş geldin' demelerini ve bunu kendilerinden beklediğimizi söyledim. Medipol Başakşehir maçından 3 puan bekliyorum" açıklamasını yaptı.