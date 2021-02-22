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FT Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig’de yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran FT Antalyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran FT Antalyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.


Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan FT Antalyaspor yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. 33 puanla ligdeki 9. sırasını koruyan Antalyaspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı zorlu Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde fitness salonunda gerçekleştirdi. Yarını izinli geçirecek takım çarşamba günü yeniden çalışmalarına devam edecek.


Gaziantep FK maçında kaleci Günay ile çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan Orgill'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve çarşamba günkü antrenmana çıkacağı öğrenildi.


FT Antalyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşması cumartesi günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

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