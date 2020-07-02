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FT Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna'ya doğum günü sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.


Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi 44 yaşına giren Teknik Direktör Tamer Tuna için doğum günü kutlaması yapıldı. Üstünde ‘Nice yıllara' yazan pastayı kesen Tuna, daha sonra tebrikleri kabul etti. Kutlamaya, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da katıldı.


4 Temmuz Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda 21.00'de başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçta, kırmızı-beyazlılarda Hakan Özmert kart cezası, Bahadır sakatlığı, Charles ise ülkesinden dönemediği için forma giyemeyecek.

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