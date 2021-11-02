FT Antalyaspor'un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Turu'nda FT Antalyaspor'un rakibi Amed Sportif Faaliyetler oldu.
Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'un Turu'ndaki rakibi belirlendi. Kırmızı-beyazlıların rakibi 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler oldu. Amed Sportif, liginde topladığı 17 puanla ikinci sırada yer alıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmanın 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihleri arasında Antalya Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.
Güney ekibi 3. Tur maçında Diyarbekirspor'u 5-0'lık skorla geçerek tur atlamıştı.