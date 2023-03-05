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FTA Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

FTA Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.

FTA Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Doğukan Sinik, Shoya Nakajima, Fedor Kudriashov ve Mustafa Erdilman katılmadı.


Kırmızı-beyazlılarda maç öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

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