FTA Antalyaspor YÖREX'te yerini aldı

FTA Antalyaspor, bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te yerini aldı. FTA Antalyaspor, “Sizin oraların Nesi Meşhur” sloganı ile her yıl ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Bu yıl 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen fuarda Türkiye'nin her yöresinden katılımcılar meşhur ürünleri ile yer alıyor. Bugün açılışı gerçekleştirilen fuarda FTA Antalyaspor standını, Başkan Av. Aziz Çetin, Asbaşkanlar Ramazan Karabulut ve Emrah Çelik ile Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın yanı sıra Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de ziyaret ederek önemli konuklarla bir araya geldi.

“Fuarda store ürünleri satışta”

Başkan Av. Aziz Çetin, yöneticiler Ramazan Karabulut, Emrah Çelik ve Aytaç Altay ile Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, fuarın ev sahibi konumundaki Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert ile bir süre sohbet ettikten sonra fuardaki stantları gezdi. 24 Ekim Pazar gününe kadar sürecek olan fuarda Antalyaspor stadında, Antalyaspor Store ürünleri de satın alınabilecek.