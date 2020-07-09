FTA Antalyaspor'dan yeni bir rekor

Fraport TAV Antalyaspor'un bu sezonki kadrosu kulüp tarihine geçen 11 maçlık yenilmezlik rekoru sonrası, 7 maçtır deplasmanda yenilmeyerek kulüp tarihinin yeni rekorunu kırdı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarıyı kötü geçirmesine rağmen ligin ikinci yarısında oynadığı futbol ve aldığı puanlarla kulüp tarihindeki rekorları kırmaya devam ediyor. FTA Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu kırarak, 11 maça taşımıştı. Kulüp tarihinin bu rekoru, Medipol Başakşehir maçında tribünlere bütün futbolcuların ve Teknik Direktör Tamer Tuna'nın fotoğrafının bulunduğu dev bir pankartla kutlanmıştı.

2020'de yenilmediler

FTA Antalyaspor, 2-2 beraberlikle tamamlanan Trabzonspor maçı ile birlikte yeni bir rekoru daha tarihe gömdü. Bu sezon Süper Lig'de 24. sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, daha önce 2009-2010 sezonunda 6 maç üst üste deplasmanda mağlup olmamış, bu seri kulüp tarihine geçmişti. Antalyaspor'un bu sezonki kadrosu 7 maçtır üst üste deplasmanda mağlup olmayarak yeni bir rekor daha kırdı. En son 28 Aralık 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a yenilen FTA Antalyaspor sırasıyla Denizlispor (G), Kayserispor (B), EY Malatyaspor (G), Gençlerbirliği (B), Beşiktaş (G), Gaziantep FK (B) ve Trabzonspor (B) maçlarında yenilgi yüzü görmedi. FTA Antalyaspor, aynı zamanda 2020'de deplasmanda mağlubiyet yaşamadı.