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Fuhuşa mekan teşkil eden bina yıkıldı

Antalya’da fuhuşa mekan teşkil eden, uyuşturucu ve alkol bağımlıları tarafından işgal edilen ve yıkılma tehlikesi olan metruk bina, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince ve Toplum Destekli Polislik görevlileri nezaretinde yıkıldı.

Antalya'da fuhuşa mekan teşkil eden, uyuşturucu ve alkol bağımlıları tarafından işgal edilen ve yıkılma tehlikesi olan metruk bina, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince ve Toplum Destekli Polislik görevlileri nezaretinde yıkıldı.


Toplum Destekli Polislik ekiplerinin mahallelerin huzurunu sağlamak, güvenlik açısından mahallelerde bulunan metruk binaların yıkılmasını veya tadilatını sağlayarak suç oluşumunu engelleyen çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesi Yıldız mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde Yıldız mahallesi 216 sokakta bulunan fuhuşa mekan teşkil eden, uyuşturucu ve alkol bağımlıları tarafından işgal edilen ve yıkılma tehlikesi olan metruk bina, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince ve Toplum Destekli Polislik görevlileri nezaretinde yıkıldı. Mahalle sakinlerinin de bina ile ilgili tedirginliği giderildi.

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