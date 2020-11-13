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Fuhuşa zorlanan 3 yabancı uyruklu kadır kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apart otele yapılan baskında, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kadınla, kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apart otele yapılan baskında, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kadınla, kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken fuhuş yaptıran şüpheliler tutuklandı.


Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir apart otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı istihbaratı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Kısa adı JASAT olan Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen teknik takip sonucunda 2 şüphelinin Side'de bir apart otelde yabancı uyruklu kadınları erkeklere pazarladığı belirlendi.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde fuhuş yapıldığı belirlenen apart otele baskın yapan jandarma ekipleri fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 3 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, fuhuş yaptırdığı belirlenen 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından ‘insan ticareti', ‘fuhuşa aracılık etmek ve yer sağlamak' suçlarından tutuklandı.

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