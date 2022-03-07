İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Futbol maçında jandarmadan ‘Kadına şiddete hayır' pankartı

Antalya’nın Finike ilçesinde Cumartesi ve Pazar günleri oynanan 2 futbol maçında Jandarma ekipleri tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ pankartı açıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde Cumartesi ve Pazar günleri oynanan 2 futbol maçında Jandarma ekipleri tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır' pankartı açıldı.


Finike İlçesi, Hasyurt Mahallesi İrfan Uğurlu Stadyumunda 5 Mart Cumartesi günü U16 Ligi 1.Grup kapsamında 1954 Finike Gençlikspor ile Antalya DSİ Spor takımları arasında oynanan futbol müsabakası ve Hasyurt Mahallesi İrfan Uğurlu Stadyumunda 6 Mart Pazar günü Büyükler Amatör Ligi kapsamında Beymelek Belediyespor ile Elmalı Belediyespor takımları arasında oynanan futbol müsabakası başlangıcında Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır' pankartı açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.