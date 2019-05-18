Futbol sahasında Amerikan futbolu oynuyorlar

Antrenmanlarını bir futbol sahasında sürdüren Antalyaspor Amerikan Futbolu Takımı Antrenörü Serhat Sütlüdere, "Maalesef her yıl antrenman yaptığımız yer değişiyor. Bu yıl buraya sığmak zorunda kaldık saha sıkıntımız oluyor. Antrenmanlarımız çok yoğun ve yorucu geçiyor, şuan önümüzde bir lig maratonu var" dedi.

Antalyaspor Amerikan Futbolu Takımı antrenmanlarını bir süredir tesisin futbol sahasında sürdürüyor. Amerikan Futbolu standardında bir sahanın merkezde olmayışı sporcuları futbol sahasıyla yetinmek zorunda bıraktı. Antrenmanlara devam eden takım konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulundu. Antrenör Serhat Sütlüdere, Antalya'da veya Türkiye'de çok fazla Amerikan futbolu için düzenlenmiş bir saha olmadığını belirterek, "Amerikan futbolu da normal futbol sahasının ölçüleri ile uyumlu olduğu için bu şekilde normal futbol sahasında antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Maalesef her yıl antrenman yaptığımız yer değişiyor. Bu yıl buraya sığmak zorunda kaldık saha sıkıntımız oluyor. Antalyaspor, Döşemealtı'nda bize kendi sahasını veriyor ama ulaşım sıkıntısı olduğundan herkesi toplayabilmek için merkezde burayı tercih ediyoruz. Antrenmanlarımız çok yoğun ve yorucu geçiyor, şuan önümüzde bir lig maratonu var. Tesisten memnunuz biraz daha büyük bir saha olabilirdi normal bir saha ölçeğinde düzen alabilirdik ama şu anki mevcut kapasitemizle saha bizim için yeterli" şeklinde konuştu.

"Okul sporlarına dahil olmalı"

Sütlüdere, Amerikan futbolu alt yapısının liselerden itibaren başlaması gerektiğine değinerek, "Bunun için rugby gibi okul sporlarına dahil olabilir. Alt yapı ancak böyle gelişebilir üst yapıyı da sponsorlar elde tutabilirse gelişir. Türkiye de şuan biraz üniversitelerin katkısıyla bu gelişiyor. Şuanda oynayan tek kulüp biziz. Daha iyi şeylere ulaşmak için bizim de başarılı olmamız gerekiyor" diye konuştu.