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Futbol takımları Cuma Namazı için Dinler Bahçesi'nde buluştu

Antalya’da kamp yapan Spor Toto Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, ’Dinler Bahçesi’nde cuma namazı kıldı.

Antalya'da kamp yapan Spor Toto Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.


Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da Belek'te sürdüren takımlar, cuma namazı için Dinler Bahçesi'nde buluştu. Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Gazişehir, Serik Belediyespor başta olmak üzere çeşitli liglerde forma giyen futbolcular ile Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, cuma namazını Dinler Bahçesi'nde kıldı.

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