Futsal Turnuvasında şampiyon Manavgat 07 Spor oldu

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği Manavgat Belediyesi Futsal Turnuvası sona erdi. Çekişmeli maçların oynandığı turnuvanın sonunda şampiyon Manavgat 07 Spor oldu.

Manavgat Belediyesi'nin Manavgat halkına sporu sevdirmek ve amatör sporculara destek vermek amacıyla düzenlediği Manavgat Belediyesi Futsal Turnuvası sona erdi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen turnuvada 16 takım Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonunda mücadele etti. 14 Gün süren mücadelelerin sonunda Manavgat 07 Spor ile Manavgat Belediyesi Engelli Hizmetleri final müsabakasında karşı karşıya geldi. Kıran kırana oynanan maçın sonunda Manavgat 07 Spor, Manavgat Belediyesi Engelli Hizmetleri'ni 4-3 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Kupa ve madalyalar taktim edildi

Yapılan maçlar sonucunda Manavgat 07 Spor namağlup bir şekilde şampiyon olmanın heyecanını yaşadı. Final müsabakasında 4-3'lük skorla şampiyonluğu kaybeden Manavgat Belediyesi Engelli Hizmetleri ise ikinci oldu. Manavgat Belediyesi Çolaklı Erkek Yurdu ise gösterdikleri performansla turnuvanın en centilmen takımı olmayı başardı. Attığı 19 golle Manavgat 07 Spordan Ali Öğüt gol kralı olurken, turnuvanın en değerli kalecisi ise Şelale Anadolu Lisesi'nden Enes Uyanık oldu. Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalyalarını CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Çoşar, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Manavgat Gençlik Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya takdim etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise kent halkını sporla ve sporcuyla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.