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Galatasaray Alanya'da

Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya’nın Alanya ilçesine geldi.

Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor maçı için Gazipaşa Alanya Havalimanı'na özel uçakla geldi. Galatasaray kafilesine taraftarların ilgisi yoğun olurken, Teknik Direktör Fatih Terim ise, havalimanı çıkışında bekleyen bedensel engelli Asıf Furkan Şahin isimli taraftarla yakından ilgilendi. Terim, Şahin'in formasını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile daha sonra taraftarların yaptığı tezahürat eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacakları otele doğru yola çıktı. Otele gelen kafile bu kez de çiçeklerle karşılandı. Fatih burada da taraftarlarını kırmayarak formalarını imzaladı.


Sarı-kırmızılı takım bu akşam otelin tesislerinde basına kapalı son çalışmasını yaparak, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını bekleyecek.

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