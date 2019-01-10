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Galatasaray Antalya'daki son antrenmanını yaptı

Galatasaray, sezon ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampının son antrenmanını gerçekleştirdi.


Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda yeni transfer Emre Taşdemir düz koşu yaptı.


Antrenman sonunda Donk ile Maicon'un güreşmesi renkli görüntülere sahne oldu.


Çalışmalarının Antalya etabını tamamlayan Galatasaray, yarın saat 11.00'de özel uçakla Almanya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00'de Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak.

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