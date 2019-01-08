Galatasaray, hazırlık maçında Eskişehir ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, kamp yaptığı Antalya Belek'te Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray, kamp yaptığı otelin antrenman sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Selçuk, Donk, Ndiaye, Yunus, Sinan ve Muğdat ilk 11'iyle çıktı. Mücadelede daha sonra Batuhan, Ozan, Mariano, Fernando, Celil, Feghouli, Belhanda, Atalay ve Onyekuru dahil oldu. Kırmızı-siyahlılar ise sahaya Feyzi, Semih, Mevlüt, Cemali, Jesse, Mehmet, Tolga, Furgan, Fıratcan ve Halil 11'i ile çıktı.

Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray, Sinan Gümüş ile 1-0 öne geçti. Eskişehir, Halil İbrahim ile 22. dakikada bulduğu golle skoru eşitledi. Maçın 24. dakikasında Yunus Akgün ile 2-1 öne geçen sarı-kırmızılılar ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. İkinci yarının 67. dakikasında Erdal Akdari'nin kendi kalesine attığı gol sonrasında Galatasaray skoru 3-1 yaptı ve farkı 2'ye çıkardı. Eskişehirspor, Talha Erdoğan'ın 75. dakikadaki golüyle önce farkı bire indirdi; daha sonra 84. dakikada da Utku Kızılkaya'nın golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 sona erdi.

Öte yandan karşılaşmayı sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor'un yetkilileri de izledi.