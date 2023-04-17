Galatasaray kafilesi Alanyaspor maçı için Gazipaşa'da

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. Sarı-kırmızılı kafile kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 20.30'da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını bu sabah İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, özel uçak ile saat 18.30'da Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı karşılamak için çok sayıda taraftar havalimanında hazır bulundu.

Galatasaray, ligde 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ise Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.