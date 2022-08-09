Garanti BBVA ve TURMEPA işbirliğinde gerçekleşen Mavi Nefes Projesi Adrasan'da

Garanti BBVA, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA işbirliği ile deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde başlattığı “Mavi Nefes Projesi”ni Antalya Adrasan'a da taşıyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununu çözmek, denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek ve ihtiyaç halinde farklı bölgelerde deniz kirliliğiyle mücadele etmek için hayata geçen Mavi Nefes Projesi'nde yer alan iki deniz süpürgesi müsilaj ve katı atık temizliği yapıyor. Proje kapsamında Temmuz ayından itibaren deniz turizminin yoğun olduğu Adrasan bölgesinde de faaliyete başlayan deniz süpürgesi, bölgede 4 ay boyunca hem katı hem de sıvı atık toplayarak deniz temizliği için çalışacak.

İstanbul'da çalışan 2 deniz süpürgesi, Marmara Denizi'nde 21 Eylül 2021- Temmuz 2022 tarihleri arasında yaklaşık 60 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Banka olarak, çalışanlarımıza, müşterilerimize, topluma ve dünyamıza karşı sorumlu olduğumuzun bilinciyle, iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilirliği uzun yıllardır işimizin odağına koyuyoruz. Bu kapsamda Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde kurulan, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nda yer alan TURMEPA ile işbirliğimiz kapsamında müsilajın yayılmasını engellemek, temizlenmesini sağlamak ve genel kirliliğin önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz Eylül 2021'de Mavi Nefes Projesini başlattık. Projenin ilk 9 ayında ise Marmara Denizi'nden yaklaşık 60 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdık. Üç yıl sürecek projemizin henüz birinci yılı dolmadan Marmara Denizi dışında ihtiyaç bulunan bölgelere de destek olmak için kolları sıvadık. Bu kapsamda deniz turizminin yoğun olarak yaşandığı Antalya Adrasan bölgesinde de temmuz ayından itibaren 4 ay boyunca deniz süpürgesiyle aynı zamanda sıvı atık alımı da yaparak temizleme çalışmalarına destek olmanın heyecanını yaşayacağız. Bu projeyle, deniz ekosistemin iyileşmesine katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha temiz denizler bırakmaya destek olmak istiyoruz. Dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmak için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Mavi Nefes Projesi deniz süpürgesinin Adrasan'da büyük bir ihtiyacı gidereceğinin altını çizerek, “Kemer, Tekirova, Phalesis, Çamyuva, Çıralı, Olimpos ve Adrasan'da hizmet verecek Mavi Nefes Adrasan deniz süpürgemiz yüzey atık toplama hizmetinin yanı sıra teknelerden siyah ve gri su alımı da gerçekleştirecek. Bu kıyılarımız, her yıl yüzlerce tur ve binlerce özel teknenin ziyaret ettiği deniz turizminin ülkemizdeki en gözde merkezlerinden. Gerçekleştireceğimiz sıvı atık alım ve deniz süpürgesi hizmetiyle cennet koylarımıza Garanti BBVA ile koruma şemsiyesi açıyoruz. İstanbul Boğazı'nda yakaladığımız başarıyı Adrasan'da da yakalayarak milyonlarca litre deniz suyunun temiz kalmasını sağlayacağız” diye konuştu.