Gasp edildiğini söyledi, polise olay yerini bile gösteremedi

Antalya'da bir şahıs, sokakta telefon ve cüzdanının gasp edilip bacağından bıçaklandığı iddiasıyla polise başvurdu. Polise olayın gerçekleştiği yeri dahi gösteremeyen şahıs, polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nin ara sokaklarında meydana geldi. Yunus S., tanımadığı kişiler tarafından sokak ortasında telefonu ile cüzdanının alındığını ve bacağından bıçaklandığını belirterek yakındaki markete geldi. Buradan durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yunus S.'den ilk bilgileri alan ekipler, bölgede araştırma yaptı ve şahıstan olay yerini göstermesini istedi. Sağ ayağı yaralı şekilde yürüyen şahıs, ekiplerin tüm çabasına rağmen olayın gerçekleştiği yeri gösteremedi. Gasp edildiğini ileri süren Yunus S., ifadesi alınmak üzere ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Bir süre daha araştırma yapan ekipler, bir ize ulaşamayınca bölgeden ayrıldı.