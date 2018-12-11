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Gastronomi Birliği Derneği'nden AÜ Destekleme Vakfı'na destek

Gastronomi Birliği Derneği Antalya, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı aracılığıyla burs desteği veriyor.


Gastronomi Birliği Derneği Başkanı Tunç Uluç ile Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkan Yardımcısı Fatma Gül Hesapcıoğlu ile bir araya geldi.


Vakıfta yapılan toplantıda, Dernek Başkanı Tunç Uluç, derneğin kurulma nedenlerinin başında eğitime destek olduğunu belirterek, Türkiye'nin en başarılı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne sahip olan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini, önceki yıllar olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonraki yıllar da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.


Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkan Yardımcısı Fatma Gül Hesapcıoğlu ise Vakıf olarak kuruldukları 1973 yılından beri, Akdeniz Üniversitesi'ni desteklediklerini söyledi.

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