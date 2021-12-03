İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gazi Bulvarı'nda üst geçit çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorluk çektiği Gazi Bulvarı üzerine 62 metre uzunluğunda üst geçit yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde yeni bir yaya üst geçit projesini hayata geçiriyor. 62 metre uzunluğunda olacak üst geçit projesinin ayakları yükseliyor. Yürüyüş yolu ve merdivenleri çelik konstrüksiyondan olacak yelkenli formundaki üst geçitte, iki adet asansör de yer alacak. Yaklaşık 3 milyon lira yatırım maliyetli projenin hayata geçmesiyle araç geçişinin yoğun olduğu ve yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı Gazi Bulvarı'nda yayalar için kolaylık sağlanacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.