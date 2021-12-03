Gazi Bulvarı'nda üst geçit çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde yeni bir yaya üst geçit projesini hayata geçiriyor. 62 metre uzunluğunda olacak üst geçit projesinin ayakları yükseliyor. Yürüyüş yolu ve merdivenleri çelik konstrüksiyondan olacak yelkenli formundaki üst geçitte, iki adet asansör de yer alacak. Yaklaşık 3 milyon lira yatırım maliyetli projenin hayata geçmesiyle araç geçişinin yoğun olduğu ve yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı Gazi Bulvarı'nda yayalar için kolaylık sağlanacak.