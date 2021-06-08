Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na kaldırımları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda başlattığı kaldırım yenileme çalışması sürüyor. Kaldırım, kent estetiğine uygun mineral taşlarla yenileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yapım işleri Şube Müdürlüğü kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan caddelerde zamanla deforme olan kaldırımları yeniliyor. Bu kapsamda Konyaaltı ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda geçtiğimiz ay başlayan kaldırım çalışmaları sürüyor. Bulvarın yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde eskiyen kaldırımlar kent estetiğine uygun gri ve kırmızı renkli kare mineral tabakalı taşlarla yenileniyor. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın deniz tarafındaki kaldırımla da bütünlük sağlayacak çalışma ile vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir yürüyüş alanı oluşturulacak. Çalışma kapsamında toplam 5 bin metrekare kaldırım ve bin metre bordur yenilemesi gerçekleştiriliyor. Çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.