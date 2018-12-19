İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te hırsızlık yaptı Manavgat'ta yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.


Gaziantep'te hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 4 ay olmak üzere 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. H.E. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.