Gaziantep'te hırsızlık yaptı Manavgat'ta yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 4 ay olmak üzere 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. H.E. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.