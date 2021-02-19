Gaziler'e inşa edilen aile yaşam merkezi 18 Mart'ta açılıyor

Zirai dona karşı seralarında nöbet tutan Gaziler'deki üreticileri ziyaret eden Başkan Tütüncü, mahalleye inşa edilen Aile Yaşam Merkezi'nin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde açılacağını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, olası zirai don tehlikesine karşı teyakkuzda bekleyen Gaziler'deki üreticileri gece yarısı ziyaret etti. Bir önceki gece zirai don nöbeti tutan Aksu'daki üreticilerle bir araya gelen Tütüncü, Perşembe gecesini de Gaziler'deki üreticilerle geçirdi. Örtü altı sebze üretiminin yapıldığı seralarda incelemelerde bulunan ve ikram edilen sıcak çay eşliğinde üreticilerle gece boyu sohbet eden Tütüncü, istek ve talepleri dinledi. Tütüncü, “Sizleri ziyaret etmeden önce ekip arkadaşlarımızla beraber Gaziler'deki eserlerimizi inceledik. 18 Mart 2021, Gaziler Mahallemiz için çok önemli bir gün olacak” diyerek, mahalleye inşa edilen Aile Yaşam Merkezi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde açılacağı müjdesini verdi.

“Kepez'den Belçika'ya”

Örtü altı kabak üretimi yapılan serayı gezen Başkan Tütüncü, üreticilere yetiştirilen ürünlerin nereye pazarlandığını sordu. Üreticilerden ürünlerin Belçika'ya ihraç edildiğini öğrenen Tütüncü, “Kepez'den Belçika'ya tüm üreticilerimizi ülke tarımımıza sağladıkları katkılardan dolayı kutlamak gerekli çiftçimizle, üreticimizle gurur duyuyoruz. Çiftçimiz ve üreticimizin her zaman yanı başında olduk. Olmaya da devam edeceğiz “ dedi.

Üreticiler de, Ocak sonuna doğru ekilen kabağın 45 ila 50 günlük süre sonunda hasat edilerek ihracata hazır hale geldiğini, bu ekiminin ise yılda 2 kez Eylül-Ekim ve Mayıs-Haziran aylarında yapıldığı bilgisini paylaştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye ziyaretleri sırasında Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti.

“Gaziler Aile Yaşam Merkezi”

Kepez Belediyesi'nin sosyal hayatı canlandırma ve modern şehirleşme alanında önemli bir hizmeti olan Gaziler Aile Yaşam Merkezi, Kepezlilere, eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve sosyal etkinlik gibi farklı alanlarda birçok ihtiyaca cevap verecek. Gaziler Mahallesine kazandırılan tesisin bahçesinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları, yaşlıların gün içerisinde vakitlerini geçireceği kıraathane ile düğün alanı, kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kursları, çocuklara etüt merkezleri, kütüphane, çok amaçlı salon ve belediye tahsilat veznesi bulunuyor. Mimari yapısı oldukça şık olan merkez, sosyal, kültür, sanat ve eğitimde yapılan hizmetlerin tek noktada toplandığı bir yer olarak hizmet verecek. Merkezin bünyesinde aile hekimliği de yer alıyor.