Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda acil durum tatbikatı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda ‘Geniş Katılımlı Acil Durum Planı' muhteviyatında gece tatbikat düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği piste iniş sırasında kaza kırıma uğrayarak, yangın çıkan uçağa müdahale edildi.

2023 yılı ‘Geniş Katılımlı Acil Durum Planı' muhteviyatında Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda gece saat 00.30 sıralarında tatbikat düzenlendi. Gazipaşa Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Orhan Altun'un sevk ve idaresiyle yapılan tatbikatta senaryo gereği piste iniş sırasında kaza kırıma uğrayarak, yangın çıkan uçağa müdahale edildi. Acil durum senaryosunda uçakta söndürme, soğutma ve kurtarma çalışmaları da canlandırıldı. Katılımcı kurum, kuruluş ve Gazipaşa Havalimanı'nda görev yapan işletmeciler ile birlikte gerçekleştirilen tatbikatta bu yıl diğerlerinden farklı olarak şartlar daha zorlu hale getirilerek gece saatleri tercih edildi. Alanında uzman ekipler gerçeğe uygun senaryoyu sahada eksiksiz bir şekilde uygulayarak pratik deneyimlerini arttırdı ve geniş katılımlı acil durum tatbikatları tamamlandı.