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Gazipaşa-Alanya Sahil Yolu güvenli hale getiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış dönemindeki aşırı yağış sonrası heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa Sahil Yolunun Aysultan Kadınlar Plajı mevkinde yoğun bir çalışma başlattı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, aşırı yağış ve sert kış koşulları sonrası bozulan yollarda bakım onarım çalışmalarına hız verdi. Yıllarca Alanya ile Gazipaşa ulaşımı sağlayan, bugün de bölgede iş yeri ve evi bulunan çok sayıda vatandaşın kullandığı Alanya Gazipaşa Sahil Yolu'nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkinde göçük ve heyelan nedeniyle bozulan yerler onarılıyor. Arazinin sarp ve dik olması nedeniyle sürekli bozulan yolda sorunun ortadan kaldırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun bir çalışma yürütüyor. Göçük ve heyelan olan noktalarda hem dolgu hem genişletme çalışması yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle bölgeye trafik işaret ve uyarı levhaları konulurken, güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olarak seyir etmeleri gerekiyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.



Dimçayı yolunda düzeltme


Öte yandan Alanya'da hem yerli hem de gelen turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen Dimçayı bölgesinde gerek arazi yapısı, gerekse aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve göçükler nedeniyle bozulan Dim Grup Yolu'nun Ak Köprü Uzunöz Mahallesi arasındaki bölümünde de çalışma başlatıldı.

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