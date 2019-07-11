Gazipaşa Belediyesi, borcu olan halcilerin hesabına tedbir koydu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Gazipaşa Belediyesi'ne devrettiği Gazipaşa Toptancı Halinde faaliyet gösteren halcilerin hesaplarına Belediyesi tarafından bloke kondu. Hal esnafı duruma tepki gösterirken Belediye Başkanı esnafa daha önce tebligat gönderildiğini söyledi.

Yaklaşık 40 kişinin hesabına bloke konduğu iddia edilirken, halcilerin büyük bölünün tatilde olması nedeniyle durumdan haberdar olmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Erol Yüksel, yazılı veya sözlü uyarı yapılmadan hesaplara tedbir konmasını eleştirdi. Hesabına tedbir konduğunu bazı esnafların halen bilmediğini dile getiren Yüksel, “Borçlu olan esnafların bazıların haberi var, bazıları yok. Dün değil de bir ay içinde bize yazı yazıp süre tanıyabilirlerdi. Böyle bir tebligat gelmedi. Gelseydi, en azından bana bir telefon açılsa ben grubumuzda paylaşır esnafları borçlarını ödemeleri noktasında uyarırdım. Böyle aniden olunca bazı arkadaşlar kırıcı oldu. Sezon sonu olduğu için hazırlığı olmayan arkadaşlar oldu. Herkesin bu zaman çeki oluyor. Bunun yanında hemen gafil avlanır gibi yapılması yakışıksız oldu” dedi.

Hesaplarındaki blokeyi kaldırmak için esnafların çözüm üretme peşinde olduğunu sözlerine ekleyen Yüksel, “Bu zamana kadar ara sıra uyarılar, tebligatlar gelirdi ama şimdiye kadar hesaplarımıza hiç tedbir konmadı. Bu kadar müstahsilin parasını ödeyen, büyük paralarla ticaret yapan halciler belediyeye olan borcunu ödememezlik yapmaz. Belediye elbette alacaklarını tahsil edip biri iki adım yürümek isteyebilir ama bize uyarı yapılması lazımdı” diyerek serzenişte bulundu.

Belediye Başkanı: "Tebligat gönderildi"

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise alacakların takibinin Belediye Başkanının görevi olduğunu söyledi. Kira borcu olan herkese işlem yapıldığını belirten Yılmaz, “Bana iki kişi geldi, kendisine tebligat ulaşmadığını iddia eden. Önlerine tebligatı koydum. Biz önceden tebligat gönderdik. Hesaplara bloke koymadan haber versek herkes hesabını boşaltırdı. Böyle işlem mi yapılır? Borç edebiyatı yapmamak için alacaklarımızı tahsil etmek durumundayız” dedi.