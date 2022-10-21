Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilçeye Gazipaşa isminin verilişinin 100'üncü yıldönümü anısına düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali, bu yıl 12'nci kez kapılarını açtı. Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen festival, saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan yürüyüş, Atatürk Parkı içine kurulan festival alanında son buldu. Gazipaşa Belediyesi halk oyunu ekibi tarafından yapılan halk oyunu gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Yapılan konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlarla birlikte festival alanına kurulan stantları gezdi. Festivale şehir dışından katılan davetliler, Gazipaşa'ya özgü çekirdeksiz nar ile tropikal meyvelerin tadına baktı.