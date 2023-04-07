Gazipaşa esnafı üç ayda 118 milyon 530 bin lira kredi kullandı

Antalya'nın Gazipaşa'da ilçesinde 2023'ün ilk üç ayında 239 esnaf tarafından 118 milyon 530 bin TL kredi kullanıldı. Gazipaşa esnafının 2023 yılının ilk 3 ayında kullandığı kredi tutarında 2022'ye göre artış gözlemlendi.

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahin, “1 Ocak 2023 tarihinden 31 Mart 2023'e kadar yılın ilk 3 ayında 239 esnaf ve sanatkarlarımıza 118 milyon 530 bin TL kredi verdik. Esnafımızın sıkıntısına çözüm üretmek için elimizden gelen desteği sağladık. Bu şekilde hem Gazipaşa'ya sıcak para girmiş oldu hem de ekonomik sıkıntı karşısında zorlanan esnafımızı rahatlattık” dedi.

Kullanılan kredi miktarı arttı

Geçen yılın ilk 3 ayı ile kıyaslama yapan Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şahin, “Bu sene 1 Ocak 2023-31 Mart 2023 tarihleri arasında 239 esnaf ve sanatkara 118 milyon 530 bin TL kredi verdik. 2022 yılının ilk 3 ayında ise 154 kişiye 26 milyon 965 bin TL kredi verdik" diye konuştu.

"Takip oranı yüzde 0"

Geri ödemede her hangi bir sıkıntı yaşamadıklarının altını çizen Şahin "Takip oranımız yüzde 0. Gazipaşa esnafı çok duyarlı. Aksaklıklar olabiliyor, ama borç ödeniyor” şeklinde konuştu.