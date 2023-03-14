Gazipaşa Havalimanını 2 ayda 72 bin 291 yolcu kullandı

Gazipaşa'ya gelen yolcuların 58 bin 598'ini iç hat, 13 bin 693'ünü dış hat yolcuları oluşturdu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Gazipaşa Havalimanını Ocak ve Şubat aylarında 72 bin 291 yolcu kullandı. Havalimanını kullanan yolcuların 58 bin 598'ini iç hat, 13 bin 693'ünü dış hat yolcuları oluşturdu. Ocak ayında iç hattı kullanan yolcu sayısı 33 bin 310 olarak kayıtlara geçerken her iki ayda iç hattı kullanan yolcu sayısı 58 bin 598'e yükseldi. Yine Ocak ayında Gazipaşa'ya gelen dış hat yolcu sayısı 8 bin 448 iken bu sayısı Ocak ve Şubat ayında toplam 13 bin 693 olarak kaydedildi. Ocak ve Şubat aylarında toplamda 72 bin 291 yolcuya hizmet veren Gazipaşa Havalimanına iç ve dış hatlarda toplam 619 uçak iniş gerçekleştirdi. 516 uçak yurt içi uçuşunda hizmet verirken, 103 uçak ise yurt dışından Gazipaşa'ya yolcu getirdi.

Dış Hatlar yolcu sayısı geçen yalın şubat ayına göre yüzde 10 düştü

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine bakıldığı zaman iç hat uçuşları yüzde 54 artarken, dış hat uçuşlarında yüzde 5'lik düşüş yaşandı. İç hat yolcu sayısı geçtiğimiz yıl şubat ayına oranla yüzde 44 artarken, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 10 düştü.

Öte yandan ticari uçaklarının da uçuş gerçekleştirdiği Gazipaşa Havalimanına 437'si iç, 93'ü dış hat olmak üzere ocak ve şubat ayında 530 ticari uçak iniş gerçekleştirdi. Aynı dönem içinde Gazipaşa havalimanına getirilen yük miktarı toplamda 718 ton olarak kayıtlara geçti.