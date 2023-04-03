Gazipaşa Havalimanı'nı 3 ayda 106 bin 382 yolcu kullandı

Gazipaşa Havalimanı'nı bu yılın ilk 3 ayında 106 bin 382 yolcu kullandı. Gazipaşa'ya gelen yolcuların 86 bin 712'ini iç hat, 19 bin 670'ini dış hat yolcuları oluşturdu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Gazipaşa Havalimanı'nı yılın ilk 3 ayında 106 bin 382 yolcu kullandı. Ocak, şubat ve mart aylarında havalimanını kullanan yolcuların 86 bin 712'sini iç hat, 19 bin 670'ini ise dış hat yolcuları oluşturdu. İç hattı ocak ayında 32 bin 508, şubat ayında 24 bin 397, mart ayında ise 29 bin 807 yolcu kullandı. Yine ocak ayında Gazipaşa'ya gelen dış hat yolcu sayısı 7 bin 807 iken, bu sayı şubat ayında 4 bin 363, mart ayında ise 7 bin 500 oldu. 3 ayda toplam 106 bin 382 yolcuya hizmet veren Gazipaşa Havalimanı'na iç ve dış hatlarda toplam 921 uçak iniş gerçekleştirdi. 727 uçak yurt içi uçuşunda hizmet verirken, 194 uçak ise yurt dışından Gazipaşa'ya yolcu getirdi.

Yolcu sayısı 17 bin 723 arttı

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine bakıldığı zaman ocak ayında iç ve dış hatlarda toplam 27 bin 96 yolcu gelirken, bu yıl toplamda 40 bin 315 yolcuyla artış yaşandı. Şubat ayında geçen yıl iç ve dış hatlarda toplam 28 bin 821 yolcu gelirken, bu yıl 28 bin 760 ile düşüş yaşandı. Mart ayında ise iç ve dış hatlarda toplam 32 bin 742 yolcu gelirken, bu yıl 37 bin 307 yolcu ile artış yaşandı. Geçen yıl havalimanını yılın ilk 3 ayında kullanan yolcu sayısı 88 bin 659 olurken, bu yıl rakam 106 bin 382'ye yükseldi.