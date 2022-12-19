Gazipaşa Katı Atık Aktarma İstasyonu tamamlandı

Yatırımla Gazipaşa'da çöplerin vahşi depolanması sona erecek.

Çevreyi olumsuz yönde etkileyen çöp atıklarının biriktirildiği vahşi depolama Gazipaşa'da son buluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce Koru Mahallesi Denizüstü mevkiinde başlattığı Katı Atık Aktarma İstasyonu inşaatını tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmaları da bitmek üzere. İstasyon faaliyete geçtiğinde Gazipaşa vahşi depolamayla biriktirilen ve çevreye olumsuz sonuçlar doğuran şehir çöplüğünden kurtulacak. İlçenin katı atıkları Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin komşu ilçe Alanya'daki katı atık ve bertaraf tesisine gönderilecek.

Çevreci yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kent genelindeki katı atık transfer istasyonları hem tasarruf sağlıyor hem de egzoz emisyonunun azalmasına katkı sunarak çevreyi koruyor. Katı atık transfer istasyonlarına ilçe belediyeleri tarafından küçük hacimli araçlarla taşınan katı atıklar daha büyük hacimli araçlara aktarılarak, işleme veya depolama yerlerine taşınıyor.