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Gazipaşa Kaymakamı görevden alındı

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk görevinden alındı.


Antalya Valiliğince dün sabah görevden alınan Öztürk'ün yerine Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak'ın vekalet edeceği açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliğinin resmi internet sitelerinden Öztürk'e ait bilgiler kaldırıldı.


Geçtiğimiz Ağustos ayında Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Öztürk, 2008-2010 tarihleri arasında Antalya- Gündoğmuş'ta, 2010-2012 tarihleri arasında Sivas- Altınyayla'da, 2012-2013 tarihleri arasında Şırnak-Uludere'de, 2013-2016 tarihleri arasında Aydın- Burhankent'te, 2016-2019 tarihleri arasında Van-İpekyolu'nda Kaymakamlık ve Belediye Kayyumu görevlerini yapmıştı.

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