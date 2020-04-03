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Gazipaşa Kaymakamı Öztürk pazarı denetledi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde her Cuma kurulan yaş sebze ve meyve pazarında ek tedbirler hayata geçti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde her Cuma kurulan yaş sebze ve meyve pazarında ek tedbirler hayata geçti. Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılırken, belirlenen alanlar dışındaki yerler bariyerlerle kapatıldı. Pazar tezgahları en az 3 metre olacak şekilde düzenlendi ancak bazı pazarcıların bu kurala uymadığı görüldü. Zabıta ekipleri pazara gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmesini istedi. Zabıta ekipleri ve polis, vatandaşları sık sık sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı. Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, her Cuma kurulan yaş sebze ve meyve pazarında denetlemelerde bulunarak polislerin, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarmasını istedi.


Polis araçlarından sosyal mesafeye uyulması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda sık sık anons yapıldı. Bunun yanında Gazipaşa Belediyesi de pazar yerinin saat 19:00'a kadar açık olacağını duyurdu.

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