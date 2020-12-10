Gazipaşa mahallelerinde yıllar sonra gelen su sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa ilçesinde yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken bölgelerin suya kavuşmasını sağlayan Karasu Su Temini Projesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, yıllardır hasretini çektikleri suyun musluklarından akmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Gazipaşa'nın Yeniköy ve Kızılgüney Mahallelerini içme suyu şebekesine kavuşturmak için 2019 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Karasu Su Temini Projesi, büyük oranda tamamlanırken, pek çok hanenin bağlantıları yapılarak yayladan getirilen içme suyu musluklardan aktı.

Geçmişte yaşadıkları su sıkıntısını anlatan vatandaşlar eskiden suyu kendi sırtlarında veya hayvanlara yükleyerek zorluklar içinde evlerine taşıyabildiklerini anlattı. Yanı başlarındaki musluklardan temiz ve sağlıklı yayla suyunu kullanma imkânına kavuşan yöre ahalisi duygularını kelimelere dökerken tüm yetkililere teşekkür etti.

“Susuzluktan çok çektik”

Önceden temiz suya ulaşmak için yaşadıkları sıkıntıları anlatan vatandaşlardan Mustafa Keş, “Burası suyun kıt olduğu bir memleket. Susuzluktan çok çektik. Derelerden getiriyorduk. Arabası olan arabasıyla, merkebi olan merkebiyle, gerektiğinde sırtımızda taşıyorduk” dedi. Yaşadıkları benzer sorunları anlatan Mustafa Toksöz ise sevincini şu sözlerle ifade etti:

“Biz uzun zamandır susuzuz. Bu zamanda halen eşekle, katırla su getiren insanlar vardı. Önceden kadınlarımız sırtında su taşıyordu. 2019 yılında bile bu şekilde su taşıyanlar vardı. ”

Muhtardan teşekkür

Mahalleli adına konuşan Yeniköy Muhtarı Ali Arslan ise, “Emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Köyümüz şimdiye kadar su görmemişti. Şimdi 1400 rakımdan gelen yayla suyunu içmek nasip oldu. Artık bir eksiğimiz yok sayılır” diye konuştu.

6 su deposu hazır hale getirildi

İki mahalleyi suya kavuşturan, 8 milyon lira yatırım bedelli proje toplam 89 kilometrelik isale ve şebeke hattı imalatını içeriyor. Çalışmalar kapsamında 4 adedi Yeniköy, 2 adedi de Kızılgüney Mahallesi'nde olmak üzere toplam 6 adet içme suyu deposu ASAT tarafından bakım, onarım ve temizlikleri yapılarak hazır hale getirildi.