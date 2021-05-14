Gazipaşa Sanayi Sitesi'nin kanalizasyon çilesi bitiyor

Gazipaşa Sanayi Sitesi ve çevresinde yaşanan pis koku çilesi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kanalizasyon projesi ile son buluyor.

Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi ile Bıçkıcı Çayı arasında kalan bölgedeki hanelerin kanalizasyon bağlantısı D-400 karayolu nedeniyle yapılamıyordu. Bölge halkının ve sanayi esnafının yıllardan beri süre gelen sorununa kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, sorunu çözmek için özel bir teknik kullandı. Sanayi sitesinin, ana kanalizasyon hattına bağlanmasına engel oluşturan D-400 karayolu alttan geçildi. D-400 karayolu altından 100 metrelik bir yatay sondaj çalışması yapılarak, ana hatta bağlantı yapıldı. Sanayi sitesi içinde de yaklaşık 800 metrelik yeni hat imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca sanayi sitesine TM2 Kanalizasyon Terfi Merkezi kurulumuna başlandı. Böylece, hem sanayi sitesinin hem de o bölgedeki hanelerin atık sularının ana kanalizasyon hattına terfi edilmesi sağlanacak.

ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız sona gelen terfi hattı projesini yerinde inceleyerek, muhtar ve esnafı bilgilendirdi. Gazipaşa Beyobası Mahalle Muhtarı Abdurrahman Yıldız da çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, “Mahallemiz sınırlarında bulunan sanayiciler sitesinin yer aldığı bölgede yıllardır kanalizasyon çilesi yaşanıyordu. Teknik nedenlerden dolayı bugüne kadar yapılamayan proje nihayet Başkanımız Muhittin Böcek tarafından tamamlandı. Artık hem sanayicilerimiz hem de bölgede ikamet eden vatandaşlarımız pis kokulardan kurtulacak. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.