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Gazipaşa Sugözü grup yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa İlçesi Sugözü mahallesi ile Maha yaylası arasındaki grup yoluna asfalt öncesi stabilize yol çalışması yapıyor.

Birçok mahallenin ulaşım güzergahı olan grup yolu yenilenerek vatandaşlara hizmet verecek.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Gazipaşa ilçesine bağlı Sugözü mahallesi sınırları ile Maha yaylası arasındaki 10 Km'lik yolda, dar bölgelerde genişletme ve iyileştirme çalışmaları yaptı.


Yağmur suyunun taşarak yolu bozmaması için belirlenen bölgelere büz koyan ekipler şarampol temizliği gerçekleştiriyor. Ekipler yolun kot farkını ayarlamak için ocaktan getirdikleri malzemeyi greyderle yola sererek silindir ile sıkıştırıyor. Bölgeye kurulan ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan konkasörde üretilen filler malzemesini yola seren ekipler, 10 km uzunluğundaki yolda çalışmaların tamamlandığı bölümleri asfalt kaplama işlemine başlayacak.

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