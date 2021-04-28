Gazipaşa Yeniköy'den Çamlıca'ya yeni yol

Alanya Belediyesi, Gazipaşa ile Alanya'yı birbirine bağlayan Yeniköy ve Çamlıca Mahallesi arasındaki yolda düzenleme çalışması başlattı. Gazipaşa ilçesine bağlı Alanya sınırındaki Yeniköy Mahallesi sakinlerinin taleplerini geri çevirmeyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle sakinlerinin yaylalarına gitmek için kullandığı Demirtaş-Çamlıca yolunun genişletilmesi ve kullanıma elverişli hale getirilmesi için çalışma başlattı. Başkan Yücel'in talimatı ile harekete geçen ekipler, iki mahalle arasındaki yolun 3 kilometrelik bozuk olan kısmında çalışmalarını sürdürüyor. Bakım onarım çalışmasının kalıcı olması için dere ve sel sularının bozduğu kısımlara büzlerin de konulduğu çalışma bir greyder, silindir ve iş makineleri ile aralıksız devam ediyor.

“Başkan Yücel'e teşekkür ediyoruz”

Çalışmadan hem Yeniköy hem de yol üzerinde yaşayan vatandaşların oldukça memnun olduğunu belirten Gazipaşa Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ali Arslan, " Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e çok minnettarız. Kendisine bu yol ile ilgili talebimizi ilettiğimizde hemen talimat verdi. Yeniköy - Çamlıca yolu Gazipaşa için çok önemli. Yeniköylüler yaylalarına gitmek için bu yolu kullanıyorlar. Vatandaşımız bu çalışmadan çok memnunlar. Artık rahat ve güvenli yol alabilecekler. Başkan Yücel 'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.