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Gazipaşa'da 11 mahallenin ortak yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsalda vatandaşların yoğun olarak kullandığı, zamanla deforme olan yolları yeniliyor.

Gazipaşa'da muhtarlardan gelen talebi geri çevirmeyen Başkan Böcek'in talimatıyla 11 mahallenin ortak kullandığı Kaş Yaylası Grup Yolu'nda çalışma başlatıldı.


Karatepe Mahallesi, Sivastı Yaylası, Çalıpınar Yaylası ve İnceğiz Yaylası başta olmak üzere birçok mahallenin ulaşım güzergahı olan grup yolunda çalışmalar sürüyor. Mahalle muhtarlarının ortak talebi doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ilk etapta Gazipaşa'nın Ilıca Mahallesi ile Kaş Yaylası arasında kalan 15 kilometrelik grup yolunda yol genişletme, şarampol açma ve stabilize çalışmasını tamamladı. Yolun kalan 30 kilometrelik bölümünün de biran önce tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

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