Gazipaşa'da 50 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Antalya'da bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda 50 kök kenevir bitkisi ile 3 adet sulama bidonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesi Kızılgüney Mahallesi Çakmak mevkiinde F.T isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Yapılan tespit üzerine şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 50 kök kenevir bitkisi ile 3 adet sulama bidonu ele geçirildi. Olay ile İlgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.