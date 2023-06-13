Gazipaşa'da 9 bin 927 öğrenci karne alacak

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, ilçedeki 69 okulda 9 bin 927 örgün eğitim öğrencisinin 16 Haziran Cuma günü karnelerini alacaklarını söyledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı sona eriyor. 6 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 16 Haziran Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecek. Karnelerini ise Cuma günü alabilecek.

“Her şey nottan ibaret değildir”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, ilçedeki 69 okulda 9 bin 927 örgün eğitim öğrencisinin 16 Haziran Cuma günü karnelerini alacaklarını söyledi. Gül, “Bizler de öğrencilerimizin karne heyecanını onlarla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, onları güçlü yarınlara hazırlayan öğretmen, veli ve eğitim paydaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de şunları söylemek istiyorum: Karneleriniz sizin şahsiyetinizin, erdemlerinizin veya zekânızın göstergesi değil; sadece dönem boyunca yaptığınız çalışmaların ve sergilediğiniz çabanın neticesidir, başarılarınızın değerlendirilmesinde sadece bir araçtır. Ayrıca her şey nottan ibaret değildir.”